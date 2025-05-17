جامعة الدول العربية تشيد بدور العراق في دعم العمل العلمي العربي المشترك

أشادت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بدور العراق في دعم العمل العلمي العربي المشترك، إذ ذكر ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، علي بن إبراهيم المالكي، في كلمة له خلال افتتاح مقر اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عبر عن تهانيه بمناسبة إعادة افتتاح مبنى اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، معربًا عن شكره لحكومة جمهورية العراق وجميع الأطراف التي ساهمت وقدمت الدعم اللازم، سواء في إعادة تأهيل المبنى أو في تسهيل إجراءات عودة الاتحاد إلى مقره القديم بحلته الجديدة".

كما أكد المالكي، أن "هذا الدعم ليس غريبًا على حكومة العراق، التي اعتدنا منها دائمًا تقديم العون والدعم لكل ما يخدم العمل العربي المشترك ومصلحة الشعوب العربية".

فيما أعرب عن شكره لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية على ما حققه من إنجازات كبيرة وأهداف تصب في صالح تكامل العمل العربي المشترك، مؤكدًا، أن "هذه الإنجازات تخدم جميع الدول العربية، وتستفيد منها أيضًا العديد من الدول غير العربية من خلال التعاون مع المنظمات".

وختم المالكي كلمته بالقول: "نفتخر بهذا الإنجاز جميعًا، ونتمنى للاتحاد استمرار الجهود والتوفيق الدائم".