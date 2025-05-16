أوكرانيا وروسيا تتفقان على تبادل ألفي أسير خلال مفاوضات اسطنبول

أعلن وزير الدفاع الأوكراني/ رستم عمروف/ أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع روسيا على تبادل ألفي أسير في إطار المفاوضات التي يجريها الجانبان في إسطنبول برعاية تركية .

وقال عمروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، عقب الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني الذي عقد في قصر دولما بهتشة في إسطنبول برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان : إن الاجتماع ناقش قضايا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واجتماع محتمل على مستوى القادة.

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مع روسيا بشأن تبادل 1000 أسير مقابل 1000 أسير ونحتاج إلى تبادل اسرى اخرين بمراحل قريبة اخرى .

من جانبه، قال /فلاديمير ميدينسكي/ مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول، إنهم راضون عن نتائج المفاوضات مع أوكرانيا ومستعدون لمواصلة المحادثات.

وأشار ميدينسكي، في المؤتمر الصحفي، إلى أن المفاوضات المباشرة مع الجانب الأوكراني، التي بدأها الرئيس بوتين، قد انتهت.

وأضاف: "ستُجرى عملية تبادل واسعة للأسرى تشمل ألف سجين مقابل ألف شخص خلال الأيام المقبلة".

وقال ميدينسكي : "طلب ​​الجانب الأوكراني إجراء محادثات مباشرة على مستوى القادة. وقد سجلنا هذا الطلب. ستقدم روسيا وأوكرانيا وجهات نظرهما بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بالتفصيل، ثم ستُستأنف المفاوضات. ونرى هذا منطقيا".

يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اقترح في الحادي عشر من الشهر الجاري استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة وفي إسطنبول، طالباً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

بدوره، أكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، بينما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة، فيما تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو الاجتماعات التي تستضيفها إسطنبول .