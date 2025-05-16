رئيس البرلمان العربي يعلن مشاركته في قمة بغداد، قائلًا، "نعول عليها في توحيد الصف العربي"

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الجمعة، مشاركته في قمة بغداد، حيث ذكر بيان صادر عن البرلمان العربي، جاء في نصه: "يتوجه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي إلى العراق للمشاركة في القمة العربية، وذلك تلبية للدعوة الواردة إليه من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها بجمهورية العراق في السابع عشر من شهر مايو الجاري 2025".

كما أكد اليماحي، أن "هذه القمة تكتسب أهمية استثنائية زماناً ومكاناً، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أمتنا العربية".

وتابع "أننا نعول عليها في توحيد الصف العربي في التصدي لتلك التحديات، ومعرباً عن الثقة التامة في أن ما سيتخذه القادة العرب من قرارات وتوصيات سيسهم في تعزيزِ وحدة أمتنا العربية، وتقويةِ صفّها وتحقيق تطلعات شعوبِنا نحو مستقبل أفضل وأكثرَ أمنًا واستقرارًا وازدهارًا".