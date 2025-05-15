صحيفة أمريكية: أوكرانيا تعتزم فقط مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع روسيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، اليوم الخميس، (15 أيار 2025)، نقلا عن مصادر أن الوفد الأوكراني يعتزم مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما فقط مع الجانب الروسي في إسطنبول.

وأضافت الصحيفة أن "الوفد الأوكراني سيجتمع بنظيره الروسي فقط لمناقشة كيفية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما دون شروط مسبقة".

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن "الوفد الأوكراني في المحادثات في إسطنبول يعتزم مناقشة وقف إطلاق النار مع الجانب الروسي"، موضحا أنه "من المقرر أن يرأس الوفد الأوكراني في المفاوضات في إسطنبول وزير الدفاع رستم عميروف".

هذا وأكد سفير وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة روديون ميروشنيك، أن إصرار الوفد الأوكراني على مناقشة وقف إطلاق النار فقط في المفاوضات يتعارض مع النهج الأوسع لموسكو.

كما أضاف: "ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن مصادرها، أن أوكرانيا تتجه إلى هناك لمناقشة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما فقط.. هذه المواقف في الواقع تتعارض مع النهج الذي تتبناه روسيا حاليا".

يذكر أن الوفد الروسي قد وصل إلى إسطنبول في وقت سابق، إلا أن المفاوضات لم تبدأ لعدم وصول الوفد الأوكراني.

وأدلى فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول، بتصريح مهم لوسائل الإعلام قبل المفاوضات بشأن أوكرانيا، موضحا أن الوفد يعتبر المفاوضات استمرارا لعملية السلام التي توقفت مع سلطات كييف في عام 2022.