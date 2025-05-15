باكستان تعلن الاتفاق مع الهند على تمديد وقف النار حتى الأحد

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الخميس، أن كبار ضباط الجيشين الهندي والباكستاني، اتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد المقبل.

وقال إسحاق دار، أمام مجلس الشيوخ في إسلام آباد: "أجرينا اليوم محادثات ووقف إطلاق النار سيسري حتى 18 مايو/ أيار الحالي.

من جهته، حذّر وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار من أن "الهند لن تستأنف العمل بمعاهدة السند لتشارك المياه مع باكستان، طالما لم تتوقف الأخيرة عن ما وصفه بـ"دعم الإرهاب العابر للحدود"، حسب تعبيره.

وأضاف جايشانكار، أن "المعاهدة معلقة، وستبقى على هذه الحال، إلى أن تضع باكستان حدّاً بشكل قابل للتصديق ولا رجعة فيه للإرهاب العابر للحدود".

وكانت نيودلهي، "علقت مشاركتها في هذا الاتفاق المبرم سنة 1960 مع إسلام آباد، بعد هجوم أودى بحياة 26 شخصًا في مدينة باهالغام السياحية في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/ نيسان الماضي"