محمد بن زايد يعلن ان الإمارات تخطط للاستثمار بالولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات قادمة

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، أن بلاده تخطط للاستثمار بالولايات المتحدة من خلال مؤسسات استثمارية إماراتية بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات قادمة.

وقال بن زايد خلال لقائه الرئيس الامريكي دونالد ترامب:" إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ".

واضاف : أن هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية، مشيراً إلى أن الشراكة أخذت دفعة نوعية وغير مسبوقة خاصة في الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعة ".

وذكر ،أن دولة الإمارات تخطط للاستثمار بالولايات المتحدة من خلال مؤسسات استثمارية إماراتية بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات قادمة ".

وقال الرئيس الإماراتي، إن الولايات المتحدة شريك إستراتيجي للإمارات في مشروع استكشاف المريخ ومشروع حزام الكويكبات ".

وجدد محمد بن زايد التأكيد على أن الإمارات حريصة علي مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم".

ومنح الرئيس الإماراتي درع الشيخ زايد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة عصر ،اليوم الخميس،قادما من قطر في زيارة ضمن جولة شرق اوسطية بدأت في المملكة العربية السعودية .