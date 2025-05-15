وزير الخارجية الامريكي يتحدث إلى نتنياهو ويعبر عن انزعاج واشنطن من الوضع الإنساني في غزة

عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن انزعاجه من الوضع الإنساني في قطاع غزة وذلك عقب حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس.

وقال روبيو في حديثه مع الصحفيين في أنطاليا / جنوب تركيا / أن الولايات المتحدة ليست غير مكترثة بمعاناة سكان غزة، حيث لم تُسلم أية مساعدات إنسانية منذ الثاني من آذار الماضي .

وفي سياقٍ متصل، تشتد وطأة الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وفق تحذيرات جديدة من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التفاهمات التي جرت مع الطرف الأميركي تقضي بإدخال المساعدات إلى القطاع فورا.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن العائلات “تتضور جوعا”، بينما المساعدات الغذائية عالقة على الحدود.

وقال البرنامج إن أحدث بيانات الأمن الغذائي تشير إلى أن الوضع في القطاع بلغ مرحلة حرجة.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن “الوقت ينفد لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة”، مؤكدة أن النظام الصحي في القطاع يعاني بشدة، ويواجه نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والمعدات.

وتمنع إسرائيل دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، في إطار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع، والتي تتوالى فصولها بعد تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في كانون الثاني الماضي .