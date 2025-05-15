روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات قبيل مفاوضات إسطنبول

تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس، تصريحات تتضمن اتهامات قبيل انطلاق مفاوضات السلام التي تستضيفها تركيا في إسطنبول.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل أنقرة اليوم للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن أوكرانيا جاءت بوفد رفيع المستوى للمفاوضات، وانتقد روسيا قائلا: "مستوى الوفد الروسي يكاد يكون خداعا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح صحفي إن "زيلينسكي شخص مثير للشفقة، وتقوده بريطانيا".

وردت المتحدثة بأسم وزارة الخارجية الروسية /ماريا زاخاروفا/ على هذا التصريح، واصفة زيلينسكي بـ"المهرج" و"الفاشل".

وردا على ذلك، قال المتحدث بأسم وزارة الخارجية الأوكرانية /جورج تيخي/ : "بدلا من زيارة بوتين إلى تركيا وإجراء محادثات جادة مع زيلينسكي لإنهاء الحرب وإحلال السلام، تُوجّه روسيا إهانات شخصية للرئيس الأوكراني".

وأضاف تيخي: "هذه ليست المرة الأولى التي تُصبح فيها وزارة الخارجية الروسية موضع سخرية. إضافة إلى ذلك الوفد الموجود في تركيا لا تقوده وزارة الخارجية الروسية ووظيفتهم هي النباح من موسكو".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في الحادي عشر من الشهر الجاري استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة وفي مدينة إسطنبول، بعد توقفها منذ ثلاث سنوات، طالباً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

بدوره، أكد أردوغان استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، بينما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة، فيما تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو الاجتماعات التي تستضيفها إسطنبول.

يذكر ان روسيا تشن هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها .