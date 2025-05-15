الصفحة الدولية

ترامب: ازمة اوكرانيا لن تحل حتى ألتقي بوتين شخصيا


اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع احراز تقدم في مساعي إيجاد تسوية للأزمة في أوكرانيا، إلا بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، الذي من غير المقرر أن يحضر مباحثات مقررة مع كييف في إسطنبول.

وأوضح ترامب للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من قطر إلى الإمارات "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".

وأضاف ترامب "لكن علينا حل المشكلة لأن الكثير من الناس يموتون".

وسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنقرة، اليوم الخميس، بعدما دعا بوتين للحضور "شخصيا" إلى مباحثات من المقرر أن تستضيفها إسطنبول.

وكان بوتين قد اقترح اجراء محادثات مباشرة، وهي الاولى منذ ربيع العام 2022، لايجاد تسوية للازمة التي بدأت في فبراير/شباط من العام ذاته.

واعلنت الرئاسة الروسية /الكرملين/، اليوم الخميس، عدم حضور الرئيس فلاديمير بوتين المحادثات الروسية - الأوكرانية في تركيا لإيجاد توافقات تنهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات".

ونفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم /الكرملين/، خلال مؤتمر صحفي، مشاركة الرئيس الروسي في محادثات إسطنبول مع الجانب الأوكراني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات قبيل مفاوضات إسطنبول
ترامب: ازمة اوكرانيا لن تحل حتى ألتقي بوتين شخصيا
قائد الحرس الثوري لترامب: انت قاتل سليماني ولن ننسى ذلك ولا صداقة مع القتلة
الدفاع البريطانية تعين جنرالا متورطا في فضيحة قتل مدنيين أفغان بمنصب قائد البحرية
غوتيريش يدعو إلى تحرك فوري لوقف التصعيد في العاصمة الليبية ويعرض وساطة أممية
عراقجي: أمريكا عاجزة عن تدمير منشآتنا النووية ولولا قوتنا لما تفاوضت
بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران
لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.. ترامب يعلن إنشاء "القبة الذهبية الأميركية"
الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع ممثلي نظام كييف
الخارجية الايرانية: وقف البرنامج النووي غير مطروح إطلاقا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك