ترامب: ازمة اوكرانيا لن تحل حتى ألتقي بوتين شخصيا

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع احراز تقدم في مساعي إيجاد تسوية للأزمة في أوكرانيا، إلا بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، الذي من غير المقرر أن يحضر مباحثات مقررة مع كييف في إسطنبول.

وأوضح ترامب للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من قطر إلى الإمارات "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".

وأضاف ترامب "لكن علينا حل المشكلة لأن الكثير من الناس يموتون".

وسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنقرة، اليوم الخميس، بعدما دعا بوتين للحضور "شخصيا" إلى مباحثات من المقرر أن تستضيفها إسطنبول.

وكان بوتين قد اقترح اجراء محادثات مباشرة، وهي الاولى منذ ربيع العام 2022، لايجاد تسوية للازمة التي بدأت في فبراير/شباط من العام ذاته.

واعلنت الرئاسة الروسية /الكرملين/، اليوم الخميس، عدم حضور الرئيس فلاديمير بوتين المحادثات الروسية - الأوكرانية في تركيا لإيجاد توافقات تنهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات".

ونفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم /الكرملين/، خلال مؤتمر صحفي، مشاركة الرئيس الروسي في محادثات إسطنبول مع الجانب الأوكراني".