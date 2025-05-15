قائد الحرس الثوري لترامب: انت قاتل سليماني ولن ننسى ذلك ولا صداقة مع القتلة

وجّه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رسالة نارية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "لن ينسى" اغتيال قائده الأبرز، الفريق قاسم سليماني.

وقال اللواء سلامي في خطاب أمام حشد عسكري بطهران، إن "الشعب الإيراني يعتبر ترامب قاتلاً لأعزّ وأعظم أبطاله الوطنيين، الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، أنتم لا تعرفون إيران ولا تفهمون هذا الشعب العظيم".

وأضاف: "الولايات المتحدة مارست أقسى العقوبات على الإيرانيين، ومنعت حتى وصول الأدوية للمرضى، لكنها فشلت في كسر إرادة هذا الشعب".

وأكد قائد الحرس الثوري إنه "لا مفاوضات تحت الضغط... ولا صداقة مع قتلة القادة"، مضيفًا: "الشعب لم ينسَ عهد الاستعباد الأمريكي في عهد الشاه... ولن يقبل بعودة الهيمنة".

تصريحات سلامي تأتي في ظل حديث ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو ما يبدو أن طهران تشكك فيه، خاصة في ظل استمرار النهج العدائي الأمريكي،

في ختام حديثه، حذّر سلامي من محاولات التسلل الأمريكي تحت شعارات الدبلوماسية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "يميز جيدًا بين الأصدقاء الحقيقيين وأعداء الأمس واليوم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن – في ولايته الرئاسية الأولى- في مطلع يناير/ كانون الثاني 2020 إنه أصدر أوامر باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجي للحرس الثوري عقب وصوله إلى مطار بغداد الدولي في العراق.