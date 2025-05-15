بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران

دخلت اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين الاتحاد الأوراسي وإيران حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو الجاري، بحسب ما أعلنه المركز الروسي للتصدير.

ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، ستتمتع جميع السلع المنتجة في روسيا تقريبا بشروط تفضيلية عند دخولها إلى السوق الإيرانية. وتتيح الاتفاقية فرصا جديدة لتنمية التجارة، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، وفقا لبيان صدر عن المركز نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات، اتفقت أطراف الاتفاقية على عدم تطبيق قيود كمية على استيراد السلع، فضلا عن تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية.

وأكد مدير التعاون الدولي وتنمية الصادرات بالمركز الروسي للتصدير أنطون تسيتسينوفسكي: "يشكل التحول لنظام التجارة الحرة خطوة محورية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي طويل الأمد بين روسيا وإيران، بما يتوافق مع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومنذ 2019، تضاعف حجم التبادل التجاري بموجب الاتفاقية المؤقتة، ولدينا كل الأسس لمضاعفة الحجم مرة أخرى وتنويعه".

يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران تم توقيعها في ديسمبر 2023.