الخارجية الإيرانية : تصريحات ترامب في السعودية "وقحة" وكاذبة

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، (14 أيار 2025)، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الوقحة".

وقالت الوزارة في بيان،"، رداً على تصريحات ترامب أمس من السعودية، إن "تصريحاته عبارة عن مزاعم كاذبة، مثيرة للفرقة، ومضلّلة".

وأضافت، أن "الرئيس الأمريكي وبكل وقاحة يتهم إيران زوراً بأنها المسؤولة عن تدمير بعض دول المنطقة".

وأكدت، أن "التصريحات الخادعة والمهينة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة، لن تنال بأي شكل من أشكال من تماسك أبناء الشعب الإيراني، في الداخل والخارج، ولن تغيّر من الحقيقة الراسخة، وهي أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة، وعلى مدى سبعة عقود، لم تتوانَ عن ارتكاب أي شرّ أو عدوان للحيلولة دون تطور إيران وتقدمها".

وأشارت إلى أنه "لا شك في أن تصريحات رئيس الولايات المتحدة جاءت بنية دقّ إسفين بين إيران وجيرانها العرب، ومحاولة للتغطية على الدور المباشر لأمريكا في جرائم الكيان الصهيوني".

وشددت على، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعها دول المنطقة، وإدراكاً منها للنيات والسوابق الخبيثة لأمريكا والكيان الصهيوني، ستواصل مسار تعزيز وتوطيد علاقات المودّة والتعاون بين شعوب المنطقة، دون أن تنجرّ وراء محاولات التفرقة التي تقودها أطراف ثالثة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال صباح اليوم الأربعاء خلال اليوم الثاني من زيارته للمملكة العربية السعودية، في قمة قادة مجلس التعاون الخليجي، أن على إيران وقف دعمها للحروب بالوكالة في المنطقة.

وخلال القمة التي عقدت في الرياض، اليوم، شدد ترامب على ضرورة منع استمرار نشاط القوى الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال: "يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وعلى الدول الأخرى الانضمام إلينا لفرض المزيد من العقوبات على إيران".