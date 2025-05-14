الصفحة الدولية

الخارجية الإيرانية : تصريحات ترامب في السعودية "وقحة" وكاذبة


وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، (14 أيار 2025)، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الوقحة".

وقالت الوزارة في بيان،"، رداً على تصريحات ترامب أمس من السعودية، إن "تصريحاته عبارة عن مزاعم كاذبة، مثيرة للفرقة، ومضلّلة".

وأضافت، أن "الرئيس الأمريكي وبكل وقاحة يتهم إيران زوراً بأنها المسؤولة عن تدمير بعض دول المنطقة".

وأكدت، أن "التصريحات الخادعة والمهينة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة، لن تنال بأي شكل من أشكال من تماسك أبناء الشعب الإيراني، في الداخل والخارج، ولن تغيّر من الحقيقة الراسخة، وهي أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة، وعلى مدى سبعة عقود، لم تتوانَ عن ارتكاب أي شرّ أو عدوان للحيلولة دون تطور إيران وتقدمها".

وأشارت إلى أنه "لا شك في أن تصريحات رئيس الولايات المتحدة جاءت بنية دقّ إسفين بين إيران وجيرانها العرب، ومحاولة للتغطية على الدور المباشر لأمريكا في جرائم الكيان الصهيوني".

وشددت على، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعها دول المنطقة، وإدراكاً منها للنيات والسوابق الخبيثة لأمريكا والكيان الصهيوني، ستواصل مسار تعزيز وتوطيد علاقات المودّة والتعاون بين شعوب المنطقة، دون أن تنجرّ وراء محاولات التفرقة التي تقودها أطراف ثالثة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال صباح اليوم الأربعاء خلال اليوم الثاني من زيارته للمملكة العربية السعودية، في قمة قادة مجلس التعاون الخليجي، أن على إيران وقف دعمها للحروب بالوكالة في المنطقة.

وخلال القمة التي عقدت في الرياض، اليوم، شدد ترامب على ضرورة منع استمرار نشاط القوى الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال: "يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وعلى الدول الأخرى الانضمام إلينا لفرض المزيد من العقوبات على إيران".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخارجية الإيرانية : تصريحات ترامب في السعودية "وقحة" وكاذبة
بمشاركة غير مباشرة من حماس.. اجتماع مغلق بالدوحة برئاسة ترامب حول غزة
بزشكيان: ترامب لا يعرف "غيرة" الشعب الإيراني وشجاعته وتسامحه
سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمسة عشر عاما
طهران ترد بشدة على تصريحات ترامب: أنتم من أعاق تقدمنا
الكويت تعلن سحب جنسية نحو 1300 شخص
ترامب يوقع اتفاقية تعاون اقتصادي تاريخية مع قطر بقيمة تزيد عن تريليون دولار
زعيم كوريا الشمالية يدعو قواته إلى الاستعداد الكامل للحرب
ترامب يرفع العقوبات عن سوريا: آن الأوان لمنحها فرصة جديدة
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك