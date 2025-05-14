بمشاركة غير مباشرة من حماس.. اجتماع مغلق بالدوحة برئاسة ترامب حول غزة

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، (14 أيار 2025)، اجتماعًا مغلقًا في الدوحة بمشاركة غير مباشرة من حركة "حماس"، لبحث وقف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام قطرية بأن أمير دولة قطر يحضر الاجتماع المغلق مع ترامب ومعهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إضافة إلى المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن والمفقودين، آدم بوهلر، ومسؤولين قطريين.

وذكرت أن المشاورات المغلقة بين أمير قطر والرئيس ترامب بدأت عند الثالثة بتوقيت الدوحة وهي مستمرة إلى الآن.

إلى ذلك، أشارت وسائل الاعلام القطرية إلى لقاء انعقد بين مبعوث ترامب ويتكوف والمسؤولين القطريين وعائلات الأسرى، بينما الأسير المفرج عنه عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية لم يحضر للدوحة لظروف صحية.

وذكرت أن لقاء ويتكوف والمسؤولين القطريين وعائلات الأسرى استمر ساعتين ونصف الساعة.