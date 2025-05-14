بزشكيان: ترامب لا يعرف "غيرة" الشعب الإيراني وشجاعته وتسامحه

انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، (14 أيار 2025)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً إياه بأنه "لم يعرف الشعب الإيراني".

وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة لم تعرف غيرة هذا الشعب وشجاعته وتسامحه، ولا تعلم كيف هي".

وتساءل بزشكيان: "ترامب وصف الشعب الإيراني بأنه مصدر الخطر والاضطراب، وسؤالي هو: هل نحن من قتل 60 ألف طفل بريء وعاجز في غزة؟ هل نحن من منع الماء والخبز والدواء عن الشعب البائس؟".

وأكد أن "الشعب الإيراني يسعى إلى السلام ولا يسعى إلى الحرب، لكنه لن يبيع عزته وكرامته بأي شيء، ولن ينحني أمام أي قوة أو متغطرس ولن يستسلم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال صباح اليوم الأربعاء خلال اليوم الثاني من زيارته للمملكة العربية السعودية، في قمة قادة مجلس التعاون الخليجي، أن على إيران وقف دعمها للحروب بالوكالة في المنطقة.

وخلال القمة التي عقدت في الرياض، اليوم، شدد ترامب على ضرورة منع استمرار نشاط القوى الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال: "يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وعلى الدول الأخرى الانضمام إلينا لفرض المزيد من العقوبات على إيران".