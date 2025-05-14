زعيم كوريا الشمالية يدعو قواته إلى الاستعداد الكامل للحرب

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال إشرافه على تدريبات تكتيكية مشتركة للوحدات الخاصة أن الاستعداد الكامل للحرب هو المهمة الأولى للقوات المسلحة مشددا على أهمية مواجهة ما وصفه بالتحالف الطبقي المناهض للإمبريالية، إذ أجرت القوات الكورية الشمالية تدريبات شملت وحدات دبابات واستخدام الطائرات المسيرة فيما أظهرت صور الجنود وهم يرتدون بدلات تمويهية خلال المناورات.

وكان كيم قد أشرف قبل أيام على تدريبات لإطلاق صواريخ مدفعية بعيدة المدى ونوع جديد من الصواريخ الباليستية في إطار اختبار جاهزية الوحدات للرد السريع في حال وقوع أزمة نووية.