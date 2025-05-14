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ترامب يرفع العقوبات عن سوريا: آن الأوان لمنحها فرصة جديدة


أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا مؤكدا أن الوقت قد حان لمنح سوريا فرصة جديدة، إذ ذكر ترامب في كلمة له خلال منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي إن سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير معربا عن أمله في أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا كاشفا أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري الجديد في تركيا قريبا.

كما أوضح ترامب أن قراره جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق.

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