ليبيا.. بلدية "طرابلس المركز" تحذر من خطورة الاقتتال الداخلي وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

أعربت بلدية "طرابلس المركز" في بيان لها فجر اليوم الأربعاء عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة في وسط العاصمة الليبية.

وحذرت من تحول المنطقة إلى ساحة قتال بين "الإخوة والأشقاء" في ظل غياب سياسة واضحة من الحكومة لمعالجة ملف السلاح والانفلات الأمني.

وقالت البلدية في بيان رسمي إن ما تشهده المدينة هو نتيجة مباشرة لغياب الحكمة في إدارة الوضع الراهن، مؤكدة أن حالة الرعب والخوف بدأت تتسرب إلى نفوس المدنيين، الذين أصبحوا رهائن للرصاص والانفجارات دون ذنب.

ودعت البلدية جميع الأطراف المتصارعة إلى تحكيم صوت العقل ومراعاة روابط الدم والانتماء الوطني، مشددة على أن استمرار هذا الاقتتال سيؤدي إلى خلق عداوات بين المدن ويزيد من الانقسام المجتمعي، وهو ما يخدم أعداء ليبيا ويقوّض فرص الاستقرار.

واجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي فجر الأربعاء بقيادات اجتماعية وعسكرية وممثلي مجلس النواب والدولة عن منطقة "سوق الجمعة" ومشايخ وناشطين لتهدئة الوضع بين قوة الردع واللواء(444 قتال)، لتهدئة الأوضاع في طرابلس.

وأفاد مراسل RT بأن اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات فجر اليوم في عدد من المناطق في العاصمة طرابلس.