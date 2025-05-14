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اشتباكات عنيفة في طرابلس بين قوات الردع واللواء 444


أفاد مراسل RT بأن اشتباكات عنيفة تدور في هذه الأثناء بمنطقة رأس حسن وشارع الجرابة و جامع الصقع في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال التابع للجيش الليبي.

و ذكر المراسل أن رقعة الاشتباكات في العاصمة طرابلس اتسعت لتشمل أحياء مأهولة بالسكان، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شوارع وارتفاع وتيرة التوتر الأمني.

 

كما أكد مراسل RT أن اللواء 444 قتال بسط سيطرته على ميناء طرابلس البحري ومقر الرجمة بمنطقة سوق الثلاثاء وسجن الرويمي وعين زارة والجديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية باستلام مقار أُلغيت بقرارات حكومية ضمن خطة لتعزيز سيادة الدولة.

وأفاد مراسل RT بأن آليات عسكرية ثقيلة تابعة للقيادة العامة تصل تباعا إلى مدينة سرت قادمة من مدينة بنغازي تزامنا مع اشتباكات طرابلس.

كما أحكم اللواء 444 قتال سيطرته على مقر جهاز الهجرة غير الشرعية بطريق السكة في طرابلس، بعد قرار حكومة الوحدة بحله نهائيا.

وأكدت مصادر مسؤولة بمطار معيتيقة الدولي لمراسل RT تعليق الملاحة الجوية من وإلى المطار جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية. كما تم تحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة.

إلى ذلك أعلنت بلدية طرابلس المركز تعليق الدراسة وإيقاف العمل ليوم الأربعاء بسبب ما وصفته بالظروف القاهرة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس "آمنة ومستقرة"، وأن الأجهزة الأمنية تؤدي مهامها بكفاءة في حفظ الأمن والنظام العام.

ودعت الوزارة جميع المواطنين، وبشكل خاص موظفي مؤسسات الدولة إلى الالتحاق بأعمالهم والمساهمة في عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وطمأنة الرأي العام بعد يوم من التوترات الأمنية والاشتباكات التي وقعت في بعض مناطق العاصمة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت يوم الاثنين الساعة الـ9 مساء بالتوقيت المحلي، بين جهاز الدعم والاستقرار المتمركز في العاصمة، وقوات تابعة للقوة الأمنية المشتركة المنطلقة من مدينة مصراتة.

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