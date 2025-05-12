الصفحة الدولية

إيران تعلن عن زيارة وشيكة للرئيس الروسي إلى طهران


أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، أنها بصدد التحضير لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة مرتقبة إلى طهران، ضمن سياق تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي إن "إيران تنتظر زيارة الرئيس بوتين قريباً، وتعمل حالياً على استكمال الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفد الروسي رفيع المستوى".

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، وتنامي التنسيق بين طهران وموسكو في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد زار موسكو في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث التقى نظيره الروسي وأشرف على توقيع "اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، والذي صادق عليه بوتين رسمياً في 21 نيسان/ أبريل الماضي.

والاتفاق، الذي يمتد لـ20 عاماً قابلة للتمديد التلقائي، يضم 47 مادة تغطي مجالات واسعة من التعاون، أبرزها التعاون الدفاعي والعسكري–التقني، والأمن الدولي، إضافة إلى التجارة، والطاقة النووية السلمية، والرعاية الصحية، والتعليم، واستكشاف الفضاء.

وينص أحد بنود الاتفاق على أن أي من الطرفين لن يقدم دعماً عسكرياً أو مادياً لأي جهة تعتدي على الطرف الآخر، مع الالتزام بالسعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية. ورغم هذه البنود الأمنية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن الاتفاق لا يُعد تحالفاً عسكرياً رسمياً.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق كخطوة نوعية في مسار العلاقات الإيرانية–الروسية، حيث اعتبره الكرملين "تحولاً استراتيجياً"، فيما وصفه بوتين بأنه "قاعدة للتنمية المستقرة والمستدامة"، لا لبلادهما فقط، بل للمنطقة الأوراسية بأسرها. كما شدد بزشكيان على أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين طهران وموسكو.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب أمريكي يطالب بالتحقيق في هدية لترامب من قطر
إيران تعلن عن زيارة وشيكة للرئيس الروسي إلى طهران
أمير الكويت يعلن رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وزيارة بيروت
الإعلام الأمريكي: هذا هو القرار "المزلزل" الذي وعد ترامب بإعلانه
إيران تكشف نتائج التحقيق بانفجار ميناء رجائي "الكارثي"
الجامعة العربية: نتوقع صدور قرارات في قمة بغداد تعكس استجابة حقيقية للأزمات
ترامب: زيارتي إلى الشرق الأوسط تاريخية والحوثيون توقفوا عن إطلاق النار
تركيا: أول تعليق حول حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه وإنهاء العمليات العسكرية
إيران تحذر من تصعيد لا رجعة فيه إذا فعلت آلية الزناد
الرئيس الإيراني: لن نتنازل عن حقوقنا النووية تحت أي ظرف.. نرفض الحرب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك