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تعهد بحل ازمة كشمير.. ترامب يشيد بقيادتي الهند وباكستان


أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد (11 أيار 2025)، بقيادتي الهند وباكستان، وتعهد بزيادة التبادل التجاري مع البلدين والعمل على تسوية النزاع بينهما في كشمير.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، في أعقاب وقف إطلاق النار بين البلدين: "أنا فخور للغاية بالقيادة القوية والراسخة لكل من الهند وباكستان، لكونهما أظهرتا القوة والحكمة والصلابة اللازمة لفهم الوقت المناسب لوقف التصعيد الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى الموت والدمار على نطاق واسع، ملايين الأبرياء كانوا معرضين للموت!، إن إرثكم قد تعزز كثيرا بفضل هذا القرار الشجاع".

وأضاف: "أفخر بأن الولايات المتحدة ساعدتكم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي والشجاع، وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن مطروحا للنقاش، فإنني أعتزم زيادة التبادل التجاري مع هاتين الدولتين العظيمتين بشكل كبير"،

مشيراً الى أنه "سيعمل بشكل مشترك أيضا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل لقضية كشمير بعد ألف عام من الصراع". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس السبت أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري عبر وساطة أمريكية.

ومن جانبها أفادت وزارة الخارجية الهندية السبت بأن وقف إطلاق النار مع باكستان دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء بالتوقيت المحلي، وقد صدرت تعليمات للجانبين بتنفيذ هذا الاتفاق.

من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار، إنه تم تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين نيودلهي وإسلام آباد، ولفت إلى أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية النشطة.

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