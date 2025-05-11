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واشنطن تصف الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع طهران بأنها "مشجّعة"


وصف مسؤول أمريكي رفيع الأحد جولة المحادثات الرابعة مع إيران بشأن برنامجها النووي بـ"المشجّعة"، مشيراً إلى أن جولة جديدة ستجري قريباً.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته إن المحادثات التي جرت في عمان برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف "كانت مرة أخرى مباشرة وغير مباشرة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات".

وأضاف "تم التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً بالمحادثات لمواصلة العمل على المسائل الفنية. نتيجة اليوم مشجّعة بالنسبة إلينا، ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل الذي سيجري في المستقبل القريب".

وعقدت إيران والولايات المتحدة الأحد في مسقط، جولة رابعة من المباحثات بشأن برنامج طهران النووي، وسط تصاعد مواقف المسؤولين الأمريكيين الرافضة لاحتفاظ الجمهورية الإسلامية بقدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم.

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واشنطن تصف الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع طهران بأنها "مشجّعة"
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