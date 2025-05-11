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برلماني إيراني يعلق على نية ترامب تغيير اسم "الخليج الفارسي"


أوصى أحمد نادري عضو رئاسة مجلس الشورى الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"قراءة الكتب" لمعرفة الأصل الحقيقي لاسم "الخليج الفارسي".

ونقلت وكالة SNN الإيرانية عن البرلماني قوله: "سيد ترامب، إن الخليج الفارسي وموقعه الجيوسياسي هبة من الله ولم يتم الحصول عليها من خلال الحملات العسكرية. هذا وطننا ودارنا. يقع الخليج الفارسي في قلب الأرض وهو تقاطع العالم. إن إيران لا تدين بمكانتها المرموقة، وخاصة خليجها  الفارسي، إلا لقوة الله تعالى. ولو أنك قرأت قليلا، غير الكتب التي تتحدث عن المقامرة، كنت ستعرف الأصل الإيراني للاسم (الخليج الفارسي)".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن ترامب ينوي الإعلان خلال زيارته للسعودية الأسبوع المقبل أن الولايات المتحدة ستطلق على الخليج اسم "الخليج العربي".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "خطط ترامب لتغيير اسم الخليج الفارسي إلى الخليج العربي خطوة ذات دوافع سياسية ومعادية لطهران".

وأفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر، السبت، أن ترامب قد يعقد قمة مع زعماء دول الخليج العربية في 14 مايو الجاري خلال زيارته للسعودية.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى الرياض في 13 مايو، ومن الممكن أن تعقد القمة نفسها في اليوم التالي. وبعد ذلك سيتوجه ترامب إلى الدوحة ومن ثم إلى أبو ظبي. ومن المتوقع أن تكون القضايا الرئيسية خلال الزيارات هي الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

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