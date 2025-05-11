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اوكرانيا تضع شرطا للتفاوض مع روسيا لايقاف الحرب


أكد زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاحد (11 أيّار 2025)، أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط إذا وافقت موسكو على وقف إطلاق النار المقترح من كييف وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، زيلينسكي،  على منصة "إكس": أنه "نتوقع أن تؤكد روسيا وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم وموثوق اعتبارا من يوم غد 12 آيار، وأوكرانيا مستعدة للاجتماع".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها أوكرانيا نهاية عام 2022 في 15 آيار في إسطنبول.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمبادرة بوتين، مشيرا إلى أنها تبشر بيوم عظيم لموسكو وكييف.

وأضاف: "نتوقع أن تؤكد روسيا وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم وموثوق اعتبارا من غد 12 آيار، وأوكرانيا مستعدة للاجتماع".

وجرت في اذار 2022 المفاوضات الأولى بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس بعد بدء العملية العسكرية الروسية، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وفي 29 اذار 2022، عقدت جولة ثانية من المفاوضات في إسطنبول، حيث تلقت موسكو لأول مرة من كييف مبادئ اتفاق مستقبلي مكتوب.

وتضمنت المبادئ التزامات بحياد أوكرانيا ورفضها نشر أسلحة بما فيها النووية لدول أجنبية على أراضيها، لكن عملية التفاوض توقفت من جانب أوكرانيا.

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