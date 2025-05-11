إيران تصف الجولة الرابعة من المفاوضات مع واشنطن بـ"الشاقة والمفيدة"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، (11 أيار 2025)، اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي جرت في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال بقائي في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس إن "المحادثات كانت شاقة، لكنها مفيدة، وساهمت في فهم مواقف الطرفين بشكل أفضل، كما أفسحت المجال أمام البحث عن سُبل معقولة وواقعية لمعالجة الخلافات القائمة".

وأكد أن سلطنة عُمان ستتولى تنسيق الجولة المقبلة من المحادثات، وتحديد موعدها والإعلان عنها في الوقت المناسب، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأن نتائج المفاوضات أو جدول الأعمال المرتقب.

وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية الرسمية أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي جرت في العاصمة العُمانية مسقط، انتهت قبل قليل.

ونقلت القناة عن مصدر في فريق التفاوض الإيراني قوله إن "الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة انتهت قبل قليل"، من دون الخوض في تفاصيل هذه الجولة.

من جانبها، نقلت مراسلة التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع وصفه للمفاوضات بأنها "بنّاءة"، ما قد يشير إلى تقدم جزئي أو تفاهمات أولية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

تأتي هذه الجولة في وقت يتزايد فيه الحراك الدبلوماسي لإحياء المسار النووي، وسط تصعيد في اللهجة بين طهران وواشنطن، لاسيما بشأن حقوق إيران النووية ورفع العقوبات.