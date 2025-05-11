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انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات إيران وأمريكا في مسقط


 

انطلقت، اليوم الأحد، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران في العاصمة العمانية مسقط، حيث ذكرت وسائل إعلام، أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط انطلقت.

وفي وقت سابق وصل الوفد الإيراني الى مسقط لاستئناف الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، حيث ذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: إن أمريكا لديها مواقف متضادة ومتناقضة في المفاوضات وهذه إحدى المشاكل الجدية في هذه المحادثات.

وأشار الى أن موقف إيران واضح بشأن المفاوضات وبرنامجنا النووي يستند إلى أسس قانونية قوية، مبينا أن تخصيب البرنامج النووي أحد إنجازات إيران ودفعنا لأجله ثمنا باهظا من دماء علمائنا النوويين وهو أمر غير قابل للتفاوض.

كما أضاف،  نتفهم أن هناك أطرافا تضغط على واشنطن وتسعى لإشعال الحروب ولكن هذه مشكلتهم.

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