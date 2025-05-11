الوفد الإيراني يصل إلى مسقط لاستئناف الجولة الرابعة من المفاوضات مع أمريكا

وصل الوفد الإيراني الى مسقط اليوم الأحد، لاستئناف الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، إذ ذكرت وسائل الإعلام، أن "الوفد الإيراني وصل الى العاصمة العمانية مسقط لاستئناف الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا"، إذ ذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: إن "أمريكا لديها مواقف متضادة ومتناقضة في المفاوضات وهذه إحدى المشاكل الجدية في هذه المحادثات".

وأشار الى أن "موقف إيران واضح بشأن المفاوضات وبرنامجنا النووي يستند إلى أسس قانونية قوية"، مبيناً أن "تخصيب البرنامج النووي أحد إنجازات إيران ودفعنا لأجله ثمناً باهظاً من دماء علمائنا النوويين وهو أمر غير قابل للتفاوض".

كما اضاف " نتفهم أن هناك أطرافا تضغط على واشنطن وتسعى لإشعال الحروب ولكن هذه مشكلتهم".