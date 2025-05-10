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إيران ترد بـ"سخرية" على اتهامات رويترز: لا صواريخ إلى روسيا والحرب لا تبرر الانحياز


نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم السبت (10 أيار 2025)، تقريراً نشرته وكالة "رويترز" بشأن استعداد طهران لإرسال قاذفات صواريخ من طراز "فتح-360" إلى روسيا، واصفة التقرير بأنه "ادعاء مضحك ولا أساس له من الصحة".

وقالت البعثة الإيرانية في بيان رسمي إنه "من المؤسف أن وكالة رويترز لا تزال تواصل نهجها في ترويج اتهامات لا أساس لها ضد إيران"، مضيفة أن "إيران، ما دامت الحرب بين الطرفين مستمرة، ستمتنع عن تقديم أي دعم عسكري لأي من الجانبين".

وذكرت وكالة رويترز في تقرير حصري نُشر أمس الجمعة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستعد لإرسال منصات إطلاق لصواريخ "فتح 360" الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، وذلك وفقًا لمصادر أمنية غربية وإقليمية.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين غربيين ومصدر ثالث من إحدى دول الشرق الأوسط، أن تسليم هذه المنصات أصبح "وشيكًا"، وفي حال تم، فإنه سيعزز من القدرات الهجومية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا، لا سيما في ما يتعلق بالضربات الاستنزافية ضد أهداف أوكرانية قرب الخطوط الأمامية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران في وقت سابق بتزويد روسيا بصواريخ من طراز "فتح 360" خلال العام الماضي، لاستخدامها في العمليات العسكرية داخل أوكرانيا، وهو ما نفته طهران مرارًا، مؤكدة التزامها بعدم تقديم دعم عسكري لأي من طرفي النزاع.

ويُذكر أن صاروخ "فتح 360" يُعد من الأسلحة الباليستية قصيرة المدى، ويبلغ مداه نحو 120 كيلومتراً، ويُنظر إليه كأداة هجومية فعالة يمكن أن تتيح لموسكو تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية ومراكز تجمع سكانية قريبة من الحدود الأوكرانية.

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