وزارة الدفاع الباكستانية: إسلام آباد لا تنظر حاليا في خيار استخدام ترسانتها النووية

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن إسلام آباد لا تنظر في الوقت الراهن في خيار استخدام الترسانة النووية في ظل التوتر الحاصل مع الهند، حيث نقلت الصحيفة الباكستانية (Dawn) تصريحات وزير الدفاع مضيفا: "الخيار النووي غير مطروح للنقاش حاليا، ولكن إذا ظهرت مثل هذه الحالة، فإن المراقبين للوضع سيتأثرون أيضا".

كما نفى الوزير الباكستاني الأنباء المتداولة حول عقد اجتماع للقيادة الوطنية وهي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية بشأن الأسلحة النووية الباكستانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال وزير خارجية باكستان إسحاق دار إنه من المتوقع أن تعقد هيئة القيادة الوطنية، وهي الهيئة التي تتخذ القرارات السياسية المتعلقة بالترسانة النووية والصواريخ الباكستانية، اجتماعا في وقت لاحق من اليوم.

فيما ظهرت هذه الدعوة لعقد الاجتماع بعد ساعات من إطلاق الهند وباكستان صواريخ على بعضهما البعض، وزعمهما تدمير قواعد جوية في تصعيد كبير بين الدولتين المسلحتين نوويا.

وفي الأثناء، أفادت قناة CNN News18 بإجراء أول اتصال هاتفي بين الهند وباكستان منذ اندلاع المواجهة العسكرية بينهما مؤخرا.

كما نقلت القناة الهندية عن مصادر لها أن باكستان "تُظهر رغبتها في تخفيف التصعيد مع الهند، كما أنها ترغب في عقد اجتماع بين الجانبين".