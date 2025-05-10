باكستان تغلق مجالها الجوي بسبب التصعيد مع الهند

أعلنت هيئة المطارات في باكستان، اليوم السبت (10 أيار 2025)، عن اغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات على خلفية التصعيد العسكري مع الهند، حيث ذكرت هيئة مطارات باكستان في بيان، إن البلاد أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من الساعة 3:15 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا اليوم السبت، على خلفية التصعيد العسكري مع الهند.

واضافت أن قرار الاغلاق جاء إثر المخاوف الأمنية في أعقاب الضربات العسكرية الهندية.

فيما أفاد الجيش الباكستاني قبل قرار الغلق بأن الجيش الهندي استهدفت ثلاث قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية.