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بعثة إيران في الأمم المتحدة تنفي وجود منشأة نووية سرية


نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة (9 أيار 2025)، التقرير الذي نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية حول وجود منشأة نووية سرية في محافظة سمنان الإيرانية، واصفة إياه بأنه "ملفق" و"من إنتاج منظمة مجاهدي خلق" المعارضة التي تعتبرها "إرهابية".

وذكرت البعثة في بيان أن "الأسلوب المتّبع من قبل الزمرة الإرهابية المنافقة (في إشارة إلى منظمة مجاهدي خلق) يكشف أنها تقدم تقارير مزيفة على أنها معلومات استخباراتية إلى أجهزة استخبارات غربية، ومنها الأمريكية، لكسب المصداقية. وعندما تُكتشف زيف تلك المعلومات، تنتقل المنظمة إلى وسائل الإعلام الغربية لاستخدامها كمنصة لركوب الموجة".

وكان تقرير "فوكس نيوز" قد زعم أن الموقع النووي الجديد يمتد على مساحة 2500 هكتار في محافظة سمنان، ويقع على مسافة بعيدة من المنشآت النووية المعروفة لإيران. وادّعى التقرير أن الموقع يُعرف باسم "موقع رنجين كمان" (قوس قزح)، ويعمل منذ أكثر من عقد تحت غطاء شركة كيميائية تُدعى "ديبا إنرجي سيبا".

ونقل التقرير عن منظمة منافقي خلق أن الموقع يُستخدم لاستخراج التريتيوم، وهو نظير مشع يُستخدم في تعزيز القدرات التدميرية للأسلحة النووية.

في السياق نفسه، علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على التقرير بمنشور ساخر على منصة "إكس"، قائلاً إن "هذه الصور المخيفة للغاية تُنشر تمامًا في الوقت الذي يُفترض أن تُستأنف فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة"،

واصفًا التوقيت بأنه جزء من محاولة بنيامين نتنياهو لتوجيه الضغوط عبر "وكلائه القدامى والجدد"، في محاولة لإملاء ما يمكن وما لا يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعله.

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