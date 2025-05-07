الخارجية الإيرانية تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن لقاء مرتقب بين بزشكيان ونرامب

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن لقاء مرتقب بين الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، واصفة تلك المزاعم بأنها "خبر مفبرك لا أساس له من الصحة".

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في بيان صحفي، إن "الشائعات التي تم ترويجها مؤخراً، بما في ذلك الحديث عن لقاء مزعوم بين الرئيس الإيراني وترامب، أو وجود مقترح إيراني بإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، أو حتى مزاعم بشأن امتعاض طهران من الوساطة العُمانية، جميعها أخبار مختلقة تفتقد إلى المصداقية والموضوعية".

وأكد بقائي أن "وزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن تفاصيل الحوارات الدبلوماسية والمفاوضات، بما فيها اللقاءات غير المباشرة مع الولايات المتحدة"، مشددا على أن "جميع المستجدات تُعلَن بشفافية ومهنية وعبر القنوات الرسمية".

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد زعمت أن لقاء بين بزشکیان وترامب قد يُعقد في الدوحة خلال الأسبوع المقبل، تزامنا مع زيارة مرتقبة لكل منهما إلى قطر، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا قبل أن يتم نفيه رسميا.

وفي وقت سابق، أدعت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالاً مباشراً مع ستيف ویتكاف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، طالباً خلاله إجراء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن.

وبحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي، فإن هذا الطلب جاء نتيجة "استياء الجمهورية الإسلامية من دور سلطنة عمان كوسيط"، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة الجارية بين الطرفين.