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هدنة انصار الله مع امريكا تثير غضب نتنياهو ... قناة عبرية : اعلان الهدنة شكل صدمة للمستوى السياسي والعسكري في إسرائيل


كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء (6 أيار 2025)، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات الجوية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن جاء مفاجئًا لتل أبيب، مشيرة إلى أن القرار لم يُنسّق مسبقًا مع الحكومة الإسرائيلية.

وقالت القناة، إن "إدارة ترامب لم تبلغ إسرائيل بنيّتها إنهاء الغارات الجوية على مواقع الحوثيين"، مضيفة أن "الإعلان شكل صدمة للمستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، خاصة مع استمرار الهجمات الحوثية التي استهدفت مطار بن غوريون مؤخرًا".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة ستوقف عمليات القصف على اليمن بعد ما وصفه بـ"التفاهم مع جماعة الحوثي لوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر"، مؤكداً أن الجماعة لم تعد "ترغب في القتال"، وأن واشنطن قررت أخذ كلمتها على محمل الجد.

من جانبها، لم تؤكد جماعة الحوثي التوصّل إلى أي اتفاق، وأصدرت بيانًا أعلنت فيه استمرار عملياتها العسكرية "حتى إنهاء الحرب في غزة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية.

ورداً على إعلان ترامب، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مطار صنعاء ومواقع أخرى في صعدة والحديدة، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنى التحتية وتعليق الرحلات في بعض المناطق.

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هدنة انصار الله مع امريكا تثير غضب نتنياهو ... قناة عبرية : اعلان الهدنة شكل صدمة للمستوى السياسي والعسكري في إسرائيل
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