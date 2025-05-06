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اتفاق "تاريخي" بين الهند وبريطانيا بعد سنوات من المفاوضات الشاقة


أعلنت بريطانيا والهند، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق تجاري طال انتظاره ليلغي الرسوم الجمركية على الويسكي الاسكتلندي وعشرات المنتجات الأخرى.

وجاء الاتفاق بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المفاوضات التي تجمدت في عهد الحكومة البريطانية السابقة.

وقال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن الاتفاق "طموح ومفيد للطرفين".

ووصفت الحكومة البريطانية الاتفاق بأنه "حدث تاريخي".

وقالت إن الاتفاق سيخفض ضرائب واردات الهند من الويسكي ومستحضرات التجميل والمنتجات الطبية وقطع غيار السيارات والطائرات وغيرها من السلع البريطانية.

ووفقا للاتفاق سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الويسكي والجن من 150% إلى 75% قبل أن تنخفض إلى 40% بحلول السنة العاشرة من الاتفاقية.

وستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات من أكثر من 100% إلى 10% بموجب نظام الحصص.

وأفادت بريطانيا بأنه من المتوقع أن تزيد الاتفاقية التجارة الثنائية بمقدار 25.5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) سنويا "على المدى الطويل".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون بالمحادثات الرسمية التي بدأت عام 2022 بشأن اتفاقية التجارة الحرة، باعتبارها هدفا رئيسيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

وعقد الجانبان 13 جولة مفاوضات دون تحقيق أي تقدم يذكر قبل تعليق المحادثات، بينما كان البلدان يجريان انتخابات عامة عام 2024، حيث أعيد انتخاب مودي، واستبدلت بريطانيا حكومة المحافظين بأخرى بقيادة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر.

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