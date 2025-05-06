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وزير التجارة الأمريكي: كندا طفيلية تعيش على حسابنا


قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الثلاثاء، إن كندا لديها نظام اشتراكي، واتهمها بالعيش على حساب الولايات المتحدة.

وذكر لوتنيك في حديث لقناة "فوكس بيزنس": "لقد كانت كندا بمثابة طفيلي علينا لعقود من الزمن. ولديها هذا النظام الاشتراكي".

وأضاف أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في واشنطن سيكون مثيرا للاهتمام، مشيرا إلى أنه يشكك بنتائجه.

ورجح ترامب أن كارني يرغب في عقد صفقة حول التجارة مع الولايات المتحدة خلال زيارته اليوم لواشنطن.

وتأتي زيارته على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وكندا بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم على السلع الكندية.

وأطلق ترامب كذلك بعض التصريحات المثيرة للغضب في كندا حيث وصفها بـ "الولاية الأمريكية الـ 51"، وتحدث عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.

 

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