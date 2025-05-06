إيران: جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في عمان

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى اليوم الثلاثاء أن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط وسط تصعيد إقليمي وتوترات متزايدة في غرب آسيا، إذ ونقلت وكالة نور نيوز التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني عن المسؤول قوله إن الجولة الجديدة تأتي استكمالا لثلاث جولات سابقة جرت خلال الأشهر الأخيرة وتركز خصوصا على القضايا الإنسانية والهواجس الأمنية المشتركة بين الطرفين.

وأشار إلى أن هذه الجولة تحظى بحساسية خاصة نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة ما قد يجعل نتائجها مؤثرة في مسار الملف النووي الإيراني وأيضا على طريقة تعامل واشنطن مع قوى الإقليم.

بالمقابل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته القيام بجولة إقليمية تشمل السعودية الإمارات وقطر مما يضيف بعدا سياسيا جديدا على الساحة الدبلوماسية ويزيد من الزخم المحيط بهذه المحادثات.

فيما تعرف سلطنة عمان بدورها كوسيط موثوق في العلاقات الإيرانية الأمريكية لاسيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 خلال إدارة ترامب ما جعل مسقط ساحة مفضلة للحوارات غير الرسمية.