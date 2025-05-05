بعد عام من اختفائه.. صور لبرلماني ليبي مقيد بالسلاسل

تداولت وسائل إعلام محليّة في ليبيا ومواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقطع فيديو للنائب بالبرلمان إبراهيم الدرسي المختفي منذ العام الماضي، وهو مقيّد بالسلاسل ومجرّد من ملابسه، داخل مركز احتجاز، يتوّسل الإفراج عنه.

وظهرت صور للنائب وهو في حالة يرثى لها وتظهر عليه علامات التعب والإعياء، وحول عنقه سلاسل حديدية، داخل مكان مغلق، يعتقد أنه مركز احتجاز أو سجن سرّي، وفق ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار"، نقلا عن موقع "أفريك آسيا" وعن الصحافي البريطاني إيان بيلهام تيرنر.

كما نشرت مقطعا مصوّرا، ظهر فيه الدرسي وهو يناشد القيادة العامة للجيش الليبي إطلاق سراحه للعودة إلى أسرته، مؤكدّا ولاءه الدائم للجيش وقياداته.

وشغلت هذه المشاهد المسربّة التي لم يتم التأكدّ حتى الآن من صحتها ولا من تاريخ التقاطها، الرأي العام في ليبيا، وسط دعوات للكشف عن حقيقتها وعن مصير النائب إبراهيم الدرسي المختفي منذ العام الماضي.

من جانبها، استنكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، ما أظهره الفيديو من "احتجاز ومظاهر مهينة وصادمة"، معتبرة أنّ ما جرى "جريمة تستدعي تحقيقا دوليا عاجلا"، محمّلة المسؤولية لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بسبب "صمته وتجاهله لما يتعرض له أحد أعضاء البرلمان، معتبرة أن "استمرار حالات الإخفاء القسري، والتعدّي على الحصانة البرلمانية من دون مساءلة، يهدد العملية السياسية، ويكرس مناخ الإفلات من العقاب".

واختفى الدرسي، الذي يعدّ من أهمّ نواب البرلمان، في ظروف غامضة بمدينة بنغازي، منذ شهر مايو من العام الماضي، أثناء عودته من الاستعراض العسكري الذي نظمته القيادة العامة للجيش الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لـ"عملية الكرامة"، ولا يعرف إلى حدّ الآن مصيره.