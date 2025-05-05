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الكرادلة المكلفون بانتخاب البابا الجديد يصلون إلى روما


أعلن الفاتيكان، الإثنين، أن جميع الكرادلة المؤهلين للمشاركة في الاجتماع السري لاختيار بابا جديد، وعددهم 133 كاردينالًا، قد وصلوا إلى العاصمة الإيطالية روما، استعدادًا لانطلاق المجمع المغلق يوم الأربعاء المقبل في كنيسة سيستين.

ويحق فقط للكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا التصويت لاختيار خليفة للبابا فرنسيس، الذي توفي في 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث تستعد الكنيسة الكاثوليكية، التي يربو عدد أتباعها على 1.4 مليار مؤمن حول العالم، للدخول في مرحلة فاصلة من تاريخها.

وتتباين توجهات الكرادلة المشاركين بشأن شخصية البابا الجديد، إذ يفضل بعضهم انتخاب بابا يواصل نهج فرنسيس في الإصلاح والانفتاح والشفافية داخل الكنيسة، بينما يميل آخرون إلى اختيار شخصية محافظة تعيد التركيز على الجذور التقليدية وتعاليم العقيدة الكاثوليكية الصارمة.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات المجمع البابوي المغلق على مدار عدة أيام، حيث يصوت الكرادلة في جولات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين (75%) اللازمة لتولي المنصب البابوي.

وأشار الفاتيكان إلى أن 180 كاردينالًا، من بينهم 132 ممن لهم حق التصويت، شاركوا في اجتماع صباح اليوم، بينما يتواجد الكاردينال رقم 133 في روما، لكنه لم يشارك بعد في المناقشات. وأكد البيان أن اثنين من الكرادلة، أحدهما من إسبانيا والآخر من كينيا، لن يشاركا في الاجتماعات لأسباب صحية.

ويواصل الكرادلة اجتماعاتهم التحضيرية، حيث تُعقد جلسة ثانية اليوم بعد الظهر، تليها جولة ختامية من المشاورات غدًا الثلاثاء، قبل بدء التصويت الرسمي مساء الأربعاء.

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الكرادلة المكلفون بانتخاب البابا الجديد يصلون إلى روما
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