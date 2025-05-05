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ترامب يكشف عن محاولة جارية لعزله


كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن وجود نقاش بين النواب الديمقراطيين في الكونغرس لعزله من منصبه.

وكتب ترامب عبر منصة "X": "لقد عاد اليساريون الراديكاليون إلى تناول موضوع العزل مرة أخرى"، مبيناً أنه "بالفعل يتحدث اثنان من أعضاء الكونغرس غير المعروفين الذين لا يحترمهم أحد عن عزل ترامب للمرة العشرين تقريبا دون أن يعرفوا حتى السبب".

وأشار رئيس البيت الأبيض بسخرية إلى أنه، "وفقا لمنطق الديمقراطيين، يمكن عزله بسبب إحلال النظام على الحدود، ومحاربة التضخم، واتخاذ موقف صارم من أوكرانيا وإيران، بما في ذلك".

وقال إن "قطع التمويل عن طهران، كان من الممكن أن يمنع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل".

وأضاف ترامب أن الديمقراطيين "يستخدمون العزل كسلاح" و"يكرهون كل ما تمثله أمريكا"، كما دعاهم إلى البدء في أن يكونوا أكثر تشددا.

وتابع الرئيس الأمريكي متسائلا: "ربما حان الوقت لكي نلعب وفقا لقواعدهم ونبدأ بإقصاء الديمقراطيين (من الكونغرس) بسبب جرائم حقيقية؟".

يذكر أن محاولات عزل ترامب سبق أن حدثت مرتين، في عامي 2019 و2021، ولكن في كلتا الحالتين لم يؤيد مجلس الشيوخ عزله من منصبه. وترتبط الجولة الجديدة من المناقشات بشأن العزل المحتمل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، باتهامات يوجهها الديمقراطيون لترامب وإدارته، بما فيها المتعلقة بالسياسة الخارجية والضغوط المزعومة على الكونغرس.

 

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