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إعلام عبري: نتنياهو يشعر بالإحباط من دعم ترامب لأردوغان في سوريا وتناقض تصريحاته مع أفعاله حول إيران


أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثات مغلقة عن إحباطه من تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، قال نتنياهو لمساعديه إن ترامب، خلال لقاءاتهما والمكالمات الهاتفية بينهما، يقول الكلمات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بإيران وسوريا، لكن تحركاته العملية لا تتماشى مع هذه التصريحات.

كما أعرب نتنياهو عن قلق خاص من الدعم الذي قدمه ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز سيطرته في سوريا، في حين منح ترامب أيضا الضوء الأخضر لإسرائيل، بل وأكثر من ذلك، لاتخاذ أي إجراء تراه مناسبا بشأن سوريا.

ولم يكن نتنياهو راضيا عن قرار ترامب بدء مفاوضات مع إيران وعن التنازلات التي كان يخطط لها البيت الأبيض لتقديمها للإيرانيين في مراحل معينة.

وأعرب الأسبوع الماضي أيضا عن قلقه من إزاحة مستشار الأمن القومي مايك والتز، من منصبه، نظرا لأن والتز يتمتع بمواقف متشددة بشأن إيران والشرق الأوسط. ومع ذلك، يُعتقد أن تعيين روبيو مؤقتا في المنصب، إلى جانب المطالب الصارمة التي قدمها لإيران، يخفف من القلق في تل أبيب.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" السبت، أن أحد أسباب إقالة والتز، الذي كان حتى قبل يومين مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، هو أنه أجرى "اتصالات مكثفة" مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن عمل عسكري ضد إيران، قبل ساعات قليلة من قمة ترامب-نتنياهو. وقد نفى نتنياهو هذه الأنباء.

وأعلن الرئيس الأمريكي الخميس الماضي عن نقل والتز من منصبه ليتولى منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بينما سيتولى وزير الخارجية ماركو روبيو منصب المستشار بالإنابة.

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إعلام عبري: نتنياهو يشعر بالإحباط من دعم ترامب لأردوغان في سوريا وتناقض تصريحاته مع أفعاله حول إيران
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