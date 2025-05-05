وزير الخارجية الإيراني يدعو من إسلام آباد إلى ضبط النفس

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وعلى رأسها باكستان والهند، يمثل أولوية استراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووصل عراقجي مساء اليوم الأحد، (4 أيار 2025)، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك تأكيداً للانباء التي نقلت عن مصادر دبلوماسية إيرانية عن زيارة لعراقجي تشمل باكستان والهند على خلفية التوترات بين البلدين.

وفي تصريح أدلى به خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قال عراقجي "سنقوم خلال هذه الزيارة بمراجعة العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية، ونأمل أن نتمكن من دفع التعاون الإيراني-الباكستاني إلى مسار أكثر فعالية".

وأضاف أن "أمن واستقرار المنطقة يُعد من أبرز أولويات السياسة الخارجية الإيرانية، ونشدد على ضرورة خفض التوترات وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التوترات الأمنية على مستوى الإقليم، سواء بين باكستان والهند أو في مناطق أخرى من غرب آسيا، وهو ما يدفع طهران إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لضمان استقرار بيئتها الجيوسياسية القريبة.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان ضمن مبادرة إيرانية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمساعدة في تهدئة التوتر المتصاعد بين باكستان والهند، في أعقاب حادثة بـهلغام الأخيرة.

وتسعى طهران من خلال هذه الخطوة إلى استخدام أدواتها الدبلوماسية للوساطة الإقليمية، حيث يُرتقب أن يلتقي عراقجي مسؤولين باكستانيين لمناقشة التعاون الثنائي والأزمة في جنوب آسيا.

وقالت المصادر "، أمس السبت، أن تحركات إيران تعكس مكانتها كطرف إقليمي موثوق قادر على سد الفراغ الدبلوماسي في ظل غياب آليات فعالة للحوار بين الجارتين النوويتين.