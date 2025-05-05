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طهران: الجيش الأمريكي دخل حربا مع اليمن


اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الجيش الأمريكي دخل حربا مع اليمن دعما للإبادة الجماعية في غزة.

وقالت الخارجية الإيرانية، "من ينسبون لإيران بطولات اليمنيين دفاعا عن أنفسهم ودعما لفلسطين يهينون شعبا مظلوما ومقداما".

 وأضافت "الجيش الأمريكي دخل حربا مع اليمن دعما للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة"، مشددة "الأمريكيون ارتكبوا جرائم حرب في اليمن عبر استهداف البنى التحتية والأهداف المدنية". 

واعتبرت الخارجية الإيرانية "دعم اليمنيين لفلسطين قرارا مستقلا ونسبته لإيران ادعاء مضلل لصرف الأنظار عن الجرائم الصهيونية"، مضيفة "الهجمات الأمريكية على اليمن انتهاك للقانون الدولي ونحذر من آثارها على استقرار المنطقة". 

وتابعت "ندين التهديدات الأمريكية والصهيونية الأخيرة ضدنا ونحمل من يطلقونها المسؤولية عن تبعاتها"، مردفة "عازمون على الدفاع الشامل ضد أي عدوان يستهدف أمن ومصالح شعبنا".

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