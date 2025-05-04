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إيران تكشف صاروخا جديدا يصل إلى 1200 كلم


في تصعيد لافت للغة الردع، أزاحت إيران، اليوم الأحد، (4 أيار 2025)، الستار عن أحدث صواريخها الباليستية "قاسم بصير"، مؤكدة أنه يمثل قفزة جديدة في قدراتها الصاروخية.

وتزامن الكشف مع تصريحات حادة لوزير الدفاع الإيراني اللواء عزيز نصير زاده، الذي حذر من أن طهران سترد بقوة ودون أي قيود على أي هجوم أمريكي، وستستهدف المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة مباشرة.

وأوضح الوزير، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أن الصاروخ الجديد يتميز بقدرات مناورة عالية تسمح له باختراق أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل "باتريوت" و"ثاد"، مشيراً إلى أن الرأس الحربي مزوّد بتكنولوجيا توجيه حديثة وهيكل خفيف من ألياف الكربون يصعب رصده بالرادارات.

وأضاف: "الخبرات التي اكتسبناها من عمليات استهداف أهداف حيوية مكّنتنا من تطوير جيل جديد من الصواريخ شبه مستحيل الاعتراض"، مؤكداً أن نظام الدفاع الأمريكي "ثاد" غير قادر على التصدي لصاروخ قاسم بصير.

وعن التفاصيل الفنية للصاروخ "قاسم بصير"، أكد وزير الدفاع أن مدى هذا الصاروخ لا يقل عن 1200 كيلومتر، وإن مميزاته هي "تفادي الرادارات، اختراق الدفاعات الجوية، دقة عالية في التوجيه".

فيما قال التلفزيون الإيراني في تقريره إن الاختبار الأول لصاروخ "قاسم بصير" تم 17 أبريل/نيسان الماضي.

وأكد اللواء نصير زاده أن إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تتردد في استخدام كامل قدراتها العسكرية إذا تعرّض أمنها للخطر، قائلاً: "كل قواعد ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة ضمن مدى صواريخنا... وأي خطأ في الحسابات سيُقابل برد لا يمكن احتواؤه."

وتشير التحليلات إلى أن هذه الرسائل تحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز الردع، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بين طهران وواشنطن على خلفية الحرب في غزة وتصاعد الهجمات في البحر الأحمر.

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