الصفحة الدولية

الأمن الإيراني يعتقل مسؤولين بقضية انفجار ميناء بندر عباس


أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باعتقال مديرين اثنين ضمن التحقيق بانفجار ميناء بندر عباس الشهر الماضي.

وذكرت أن "التحقيق كشف عن عدة مشتبه بهم، مما أدى إلى توقيف مدير يعمل في القطاع الحكومي ومدير آخر من شركة خاصة".

ووقع انفجار عنيف بإحدى الحاويات في ميناء شهيد رجائي، ما تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن دوي الانفجار سمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومترا إلى الجنوب من بندر عباس، وبحسب البيانات، بلغ عدد القتلى جراء الانفجار أكثر من 40 شخصا فيما كانت حصيلة الإصابات 1241 شخصا.

وبحسب المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "ما تم تحديده هو أن الحاويات التي كانت مخزنة في أحد أركان الميناء ربما كانت تحتوي على مواد كيميائية انفجرت، وإلى أن يتم إخماد الحريق بالكامل، من الصعب الإدلاء بتعليق دقيق وخبير حول سبب وأصل الحادث".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن الإيراني يعتقل مسؤولين بقضية انفجار ميناء بندر عباس
بوتين يتحدث عن خليفته في حكم روسيا
الجيش السوداني يعلن استهدافه طائرة أجنبية بمطار نيالا محملة بذخائر
القاهرة تبلغ واشنطن موقفها من الغارات الإسرائيلية على سوريا
طهران تتحرك دبلوماسيا لاحتواء التصعيد في جنوب آسيا
امير الموسوي : السيد الخامنئي وجه عراقجي بترك المفاوضات في حال نقض الامريكان شرطين أساسيين
إيران تعلق على الغارات الإسرائيلية في سوريا
محسن رضائي يحذّر: مواجهتنا ستقود لعواقب وخيمة على الولايات المتحدة
سفير باكستان يؤكد اهتمام بلاده بمشاركة روسيا والصين في التحقيق بهجوم كشمير
باكستان تناشد حلفاءها في الخليج المساعدة في تهدئة الأوضاع مع الهند بعد هجوم كشمير
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك