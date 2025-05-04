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بوتين يتحدث عن خليفته في حكم روسيا


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات جرى بثها، اليوم الأحد، أنه يفكر دائماً فيمن سيخلفه في الحكم.

وشغل بوتين، صاحب أطول فترة خدمة على رأس "الكرملين" منذ جوزيف ستالين، منصب الرئيس من عام 1999 إلى 2008، ثم أصبح رئيساً للوزراء حتى 2012، ثم رئيساً مرة أخرى من عام 2012 حتى الآن.

وكان بوتين ضابطاً برتبة لفتنانت كولونيل في المخابرات السوفياتية "كيه جي بي"، وتسلَّم الرئاسة من بوريس يلتسن في آخِر يوم له بالمنصب في عام 1999.

وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في مسألة خلافته، خلال فيلم أَعدَّه التلفزيون الروسي بمناسبة مرور ربع قرن على تولّيه السلطة، قال بوتين (72 عاماً): "أفكر دوماً في هذا الأمر".

وأضاف: "في النهاية، الخيار سيكون للشعب، الشعب الروسي... أعتقد أنه يجب أن يكون هناك شخص، أو بالأحرى عدة أشخاص، حتى يكون للشعب خيار".

ولا يوجد خليفة واضح لبوتين، لكن، بموجب الدستور الروسي، يتولى رئيس الوزراء السلطات الرئاسية إذا أصبح الرئيس غير قادر على أداء مهامّه.

 

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