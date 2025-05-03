محسن رضائي يحذّر: مواجهتنا ستقود لعواقب وخيمة على الولايات المتحدة

حذّر محسن رضائي، القيادي الأمني والعسكري البارز في إيران، اليوم السبت (3 أيار 2025)، من أن أي مواجهة مع الجمهورية الإسلامية "ستُفضي إلى عواقب وخيمة" بالنسبة للولايات المتحدة، في معرض ردّه على تغريدة نشرها دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بشأن ضغوط المحافظين الجدد لإفشال أي اتفاق محتمل مع طهران.

وقال رضائي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وقائد سابق للحرس الثوري الإيراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ترجمتها "بغداد اليوم"، إن "الجمهورية الإسلامية أظهرت دوماً جديتها واستعدادها للتفاوض"، لكنه اتهم فريق ترامب بالتأثر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمحافظين الجدد، واصفاً إياهم بأنهم "لا يزالون في حالة من التخبط والارتباك".

وأضاف الجنرال الإيراني أن "استمرار الحرب في أوكرانيا وانهيار الهدنة في غزة يمثلان دليلاً على فشل تعهدات ترامب السابقة بإنهاء الحروب خلال 24 ساعة"، متسائلًا: "أين وعوده بإنهاء الحروب بسرعة؟".

وجاءت تصريحات رضائي ردًا على تغريدة لترامب الابن قال فيها: "يُشوّه المحافظون الجدد في الدولة العميقة سمعة ستيف ويتكوف (المفاوض الأمريكي مع إيران) لأنهم يحاولون تقويض أجندة والدي في السياسة الخارجية. المؤسسة الحاكمة تريد حربًا أبدية!".