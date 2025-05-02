عراقجي:اسباب لوجستية وفنية وراء تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الجولة الرابعة من المحادثات بين واشنطن وطهران تم تأجيلها لأسباب لوجستية وفنية .

وقال عراقجي، في صفحته على منصة "إكس": "قررنا، مع المحاورين العمانيين والأمريكيين، تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات لأسباب لوجستية وفنية".

وأضاف: "من جانب إيران، لم يطرأ أي تغيير على عزمنا على التوصل إلى حل تفاوضي، بل نحن أكثر إصرارا من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن: يضمن إنهاء العقوبات، ويعزز الثقة بأن البرنامج النووي الإيراني سيظل سلميا إلى الأبد، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإيرانيين".

وأعلنت سلطنة عمان وإيران في وقت سابق، تأجيل الجولة القادمة من المحادثات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني لأسباب لوجستية وكان من المقرر إجراؤها يوم غد السبت".