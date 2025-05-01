الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية يقدم استقالته ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية

قدم هان دوك -سو الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية اليوم الخميس، استقالته ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو/حزيران القادم.

وأعلن هان قراره خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في المجمع الحكومي في سيئول، منهيا بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي الذي جاء نتيجة لعزل الرئيس السابق يون سيوك-يول.

وقال: "بعد التفكير في ثقل المسؤولية التي أتحملها في هذا الوقت الخطير، وبعد تفكير طويل وعميق حول ما إذا كان مثل هذا القرار صحيحا ولا مفر منه، قررت أنه إذا كان هذا هو الطريق الوحيد، فيجب أن أتخذه".

" وذكرت وكالة أنباء " يونهاب " الكورية، أنه كان من المتوقع أن يعلن هان ترشحه للرئاسة يوم غد "الجمعة.

ومع استقالة هان، سيتولى وزير المالية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تشوي سانغ-موك منصب الرئيس المؤقت".