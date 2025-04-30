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السفارة الروسية في باكستان: روسيا مستعدة للمشاركة بالتحقيق في هجوم كشمير الإرهابي


أعلنت سفارة الروسية في إسلام آباد أن روسيا مستعدة لمساعدة باكستان في التحقيق بالهجوم الإرهابي في كشمير، إن تلقت طلب رسميا بذلك، حيث أوضحت السفارة ردا على سؤال صحفي حول تصريح الوزير الباكستاني بهذا الشأن: "نحن نتابع الموضوع باهتمام، وسنكون مستعدين لدراسة هذه المسألة عند استلام الطلب الرسمي".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف بأن روسيا والصين يمكنهما المشاركة في التحقيق الدولي للهجوم الإرهابي في كشمير.

وقع الهجوم الإرهابي بالقرب من مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية يوم 22 أبريل الجاري. وأسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن واحد من نيبال. وتبنى الهجوم مجموعة تسمى "جبهة المقاومة المرتبطة بمنظمة "لشكر طيبة" الإرهابية".

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