إسبانيا تفتح تحقيقاً في واقعة انقطاع الكهرباء

أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا ،اليوم الثلاثاء، إنها ستفتح تحقيقا في انقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق الذي حدث أمس الاثنين لمعرفة ما إذا كان هجوم إلكتروني ضد البنى التحتية الحيوية الإسبانية قد تسبب في انقطاع التيار في أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية تقريبا.

وأظهرت وثيقة محكمة أنه في تلك الحالة، سيحقق القاضي خورخي كالاما في الأمر باعتباره جريمة إرهابية ".

وقالت شركة ريد إلكتريكا الإسبانية المشغلة للشبكة في وقت سابق إن تقييمها الأولي استبعد حدوث هجوم إلكتروني ".