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عبد الفتاح البرهان: "حربنا ضد كل من يحمل السلاح ضد الدولة، وليست ضد أي قبيلة"


صرّح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن عدم صحة ما يتم ترويجه عن سيطرة الإسلاميين على إدارة الحرب في بورتسودان، إذ شدد على أن "لا أحد يوجهنا في هذه الحرب ولن يملي علينا أحد شيئا".

وجاء ذلك خلال كلمة له اليوم، حيث استنكر البرهان أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في منطقة الصالحة، واصفا إياها بأنها "تنم عن كراهية للشعب السوداني".

كما حذر البرهان من حملات التضليل التي تروج لفكرة أن الحرب تستهدف أعراقا محددة، مؤكداً أن "حربنا ضد كل من يحمل السلاح ضد الدولة، وليست ضد أي قبيلة"، معتبرا أن هذه الإشاعات تهدف إلى "تحشيد الناس وجرهم للقتل".

وأوضح أن "تمرد رئيس قبيلة لا يعني تمرد كل القبيلة"، مع تأكيده على المضي في المعركة "حتى تحقيق النصر".

فيما  دعا البرهان إلى مراجعة شاملة لقوانين الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن "تعدد القوانين وتغيرها المستضر قد أضر بالدولة"، وشدد على ضرورة: تحديث مهارات موظفي الدولة وتطوير قدراتهم المهنية، وإصدار قانون محكم لإدارة المرحلة المقبلة وقيام وزارة العمل بمراجعة الهيكل الوظيفي وربطه بمعايير التأهيل

واختتم بالتأكيد على أن "المرحلة القادمة تتطلب إدارة الدولة بالقوانين واللوائح، ولن نسمح بأي تخريب لممتلكات الدولة".

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عبد الفتاح البرهان: "حربنا ضد كل من يحمل السلاح ضد الدولة، وليست ضد أي قبيلة"
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